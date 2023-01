Bundesliga : Nach 4:4 gegen Salzburg: Nagelsmann erneuert Torwart-Appell

München Steht Sven Ulreich auch beim Ernstfall im Tor? Die Frage nach dem Neuer-Ersatz beschäftigt die Bayern weiter. Der Ersatz-Ersatz-Mann feiert einen besonderen Geburtstag. Was ist mit Sommer?

Die Torwartfrage nahm der Trainer des deutschen Serienmeisters aber mit ins Wochenende. „Jeder sieht doch die Torwart-Situation. Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage“, sagte der 35-Jährige nach dem 4:4 gegen den österreichischen Meister. Erst kassierte Sven Ulreich drei Gegentore, dann musste Geburtstagskind Johannes Schenk, der am Freitag 20 Jahre alt wurde, noch einmal hinter sich greifen.

„Wir machen jetzt mal den fiktiven Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und in der Bundesliga spielen. Dann sagt jeder, seid Ihr noch ganz dicht, warum holt Ihr keinen Torwart?“, sagte Nagelsmann.