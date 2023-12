Fußball Nach Club-Votum: DFL intensiviert Investorensuche

Vorgesehen ist, dass die 36 Profivereine mit Abschluss des Vertrages für 20 Jahre auf maximal acht Prozent der Einnahmen aus den Medienrechten verzichten müssen. Diese werden im kommenden Jahr für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 neu vergeben. Man werde neue Formate, Angebote und Perspektiven entwickeln, „um unsere Medienpartner noch mehr dabei zu unterstützen, für Fans aller Generationen das passende Angebot zu machen“, kündigte Steffen Merkel an. Für die Zukunft hofft die DFL auf steigende Erlöse, um die Verpflichtung an den Investor auszugleichen. „Wir werden 2024 ein deutlich aufgewertetes Medienprodukt anbieten können“, sagte Merkel. „Wir werden selbstbewusst in die Ausschreibung gehen.“