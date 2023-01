Ligue 1 : Nach der ersten Pleite: PSG sehnt Messi-Rückkehr herbei

Lens Der Start nach der WM ist missglückt: Bayern-Gegner Paris Saint-Germain müht sich erst zu einem Sieg gegen einen Abstiegskandidaten und verliert nun das Spitzenspiel. Mit Messi soll es besser werden.

„Am 3., also in 48 Stunden“, kündigte PSG-Trainer Christophe Galtier nach dem 1:3 des Meisters bei Verfolger RC Lens an: „Er ist ein entscheidender Spieler für uns.“ Galtier hatte dem 35 Jahre alten Argentinier nach dessen Triumph von Katar mit der Albiceleste ein paar Tage mehr Urlaub gegönnt.

Auch Neymar fehlt

All das führte zur ersten Niederlage des Champions-League-Achtelfinalgegners vom FC Bayern München in dieser Saison. Zuletzt hatte PSG in der nationalen Meisterschaft am 20. März vergangenen Jahres bei der AS Monaco (0:3) verloren. Die Niederlage habe vor allem Schwächen in der Abwehr offengelegt, befand „Le Monde“. „Es ist nicht so sehr die Niederlage, die mich enttäuscht oder ärgert, sondern die Art und Weise, wie wir die Gegentore kassiert haben“, sagte Galtier.