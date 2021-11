Ligue 1 : Nach Flaschenwurf: Spiel Lyon gegen Marseille abgebrochen

Lyon Im französischem Fußball hat das Fehlverhalten von Zuschauern erneut zu Konsequenzen geführt.

Der Verband der französischen Ligue 1 (LFP) verurteilte die Vorkommnisse in einer Pressemitteilung „aufs Schärfste“. Payet ist demnach auch „Ziel diskriminierender Beleidigungen“ geworden. In einer Zeit, in der die Liga wieder Attraktivität gewinne, „zerstören diese wiederholten schwerwiegenden Vorfälle das Image der Meisterschaft in Frankreich und international“, hieß es.