Bundesliga : Nach Haller-Schock: Die schwere BVB-Rückkehr zur Normalität

Bad Ragaz Die Sorge um die Gesundheit des Teamkollegen Sébastien Haller drückt allen BVB-Profis weiter aufs Gemüt. Gleichwohl beginnt in Kürze die neue Saison. Droht ein holpriger Start?

Trainer Edin Terzic ist deshalb nicht nur in taktischer, sondern auch in psychologischer Hinsicht gefordert. „Es ist ein schmaler Grat. Auf der einen Seite bin ich ein Mensch und total schockiert. Auf der anderen Seite bin ich Anführer dieser Gruppe“, kommentierte der Fußball-Lehrer. „Von nächster Woche an wird keiner mehr Rücksicht nehmen. Dann geht es nur noch um Leistung und Ergebnisse.“

Watzke: Nicht in „Hektik und Aktionismus verfallen“

Noch spricht niemand in der Vereinsführung offen darüber, ob der drohende längere Ausfall des 28 Jahre alten Angreifers eine Nachbesserung des Kaders erfordert. Solche Gedankenspiele hält Watzke für verfrüht: „Jetzt in Hektik und Aktionismus zu verfallen, ist aus meiner Sicht moralisch-ethisch ein Problem. Wir dürfen nicht über die Gesundheit eines Spielers spekulieren, bevor es glasklare Diagnosen gibt. Und bis es soweit ist, werden noch einige Tage vergehen.“

Eigentlich waren die Personalplanungen in der Offensive bereits abgeschlossen. In Haller schien der passende Ersatz für Torgarant Erling Haaland gefunden, der zu Manchester City gewechselt ist. Nun stellt sich die Frage, ob die drohende Lücke mit Spielern aus den eigenen Reihen wie Youssoufa Moukoko, Donyell Malen und Thorgan Hazard geschlossen werden soll. Oder ob die Ausleihe eines erfahrenen Zentralstürmers für eine Saison weiterhelfen könnte.

Spekulationen um Suárez

Anders als noch 24 Stunden zuvor ging es am Mittwoch bei der morgendlichen Trainingseinheit vor der malerischen Kulisse der Schweizer Berge wieder deutlich lebhafter zur Sache: „Es ist nicht leicht für uns, den Weg zu finden, wieder über Taktik nachzudenken, über Pressing und über Passspiel“, bekannte Terzic. Gleichwohl erinnerte der Nachfolger von Marco Rose seine Profis an den nahen Ernstfall: „Wir werden in dieser Woche noch ein paar Dinge umsetzen auch mit dem Testspiel am Freitag gegen Villarreal. Wir müssen diese Phase einfach nutzen, um uns auf die gesamte Saison vorzubereiten.“