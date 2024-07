Fußball bei Olympia Nach langer Unterbrechung: Argentiniens 2:2 zurückgenommen

Argentinien hatte in der Partie in Saint-Étienne in der 16. Minute der Nachspielzeit das 2:2 erzielt. Daraufhin waren wütende marokkanische Fans aus Protest gegen die lange Nachspielzeit, die Schiedsrichter Glenn Nyberg zuließ, auf das Spielfeld gestürmt. Zuschauer warfen mit Gegenständen, Ordner versuchten, die Fans auf dem Platz wieder einzufangen.