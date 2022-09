Champions League : Nach Pyro-Schlacht: Eintracht droht UEFA-Strafe

Marseille Eintracht Frankfurt gelingt in Marseille ein historischer Erfolg. Doch der Jubel darüber fällt angesichts einer hasserfüllten Stimmung auf den Rängen verhalten aus.

Die bedrückenden Bilder der Pyro-Schlacht von Marseille stürzten Spieler und Verantwortliche von Eintracht Frankfurt nach dem historischen Premierensieg in der Königsklasse in einen Zwiespalt der Gefühle und werden noch einige Zeit nachwirken.

Die Erleichterung nach dem 1:0 bei Olympique Marseille mündete am Dienstagabend nicht in ausgelassenen Jubel, zu groß war das Entsetzen über den Hass und die Aggressivität auf den Rängen im Stade Velodrome. „Wir haben solch einen Tag in dieser Form noch nicht erlebt und in dieser Weise auch nicht für möglich gehalten“, sagte Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke sichtlich konsterniert. „So richtige Freude mag nicht aufkommen. Wir müssen das erst einmal Stück für Stück sauber aufarbeiten.“