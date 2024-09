Champions League Nach Rodri-Kritik: Leipzig-Profi Orban zeigt Verständnis

Kapitän Willi Orban von RB Leipzig zeigt Verständnis für die Kritik an der immer größeren Anzahl an Pflichtspielen pro Saison, die sein Profi-Kollege Rodri von Manchester City erst kürzlich geäußert hatte. „Es ist bekannt, dass die Belastung im Top-Fußball unheimlich hoch ist“, sagte der Abwehrchef der Sachsen vor dem Champions-League-Spiel heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) bei Atlético Madrid. „Ich verstehe Rodri absolut. Wenn jetzt auch noch eine Club-WM obendrauf kommt, dann ist das sehr, sehr schwierig für die Belastungssteuerung und eigentlich Wahnsinn für die Spieler.“ Vor allem deswegen, weil Spieler in England keine Winterpause hätten, unterstrich Orban.