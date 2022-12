Premier League : Nach Tor-Rekord: Haaland verspricht weitere Großtaten

Manchester Erling Haaland verzückt mit seinen Toren wie am Fließband die Premier League. Der nächste Rekord soll für den Norweger nur eine Zwischenstation sein. Sein Doppelpack in Leeds ist für ihn emotional.

Auch der nächste Torrekord in der Premier League stellt Erling Haaland noch nicht zufrieden. Angespornt durch die ungeliebte Zuschauerrolle bei der Fußball-WM in Katar kündigte der 22 Jahre alte Stürmerstar nach seinem Doppelpack beim 3:1-Sieg von Manchester City bei Leeds United weitere Großtaten an.

Mit seinen beiden Treffern in der 51. und 64. Minute ist Haaland der Spieler, der in der Liga-Geschichte am schnellsten 20 Tore erzielt hat - nach nur 14 Spielen. Den bisherigen Bestwert von 21 Partien hatte Kevin Phillips in der Saison 1999/2000 mit dem FC Sunderland aufgestellt. „Innerlich habe ich mir gesagt, ich hätte fünf Tore machen können“, sagte Haaland und fügte an: „Ich bin wirklich glücklich, ich hätte mehr Tore erzielen können, aber so ist das Leben. Was kann ich tun? Ich werde mehr trainieren.“