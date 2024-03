DFB-Pokal Nächster Coup von Saarbrücken: Drittligist im Halbfinale

Vor 15.903 Zuschauern im ausverkauften Ludwigsparkstadion erzielten Amine Naifi (11.) und in der Nachspielzeit Kai Brünker (90.+3) die Treffer für den Außenseiter, der für das Weiterkommen eine Prämie von rund 3,45 Millionen Euro erhält. Damit haben die Saarländer im laufenden Wettbewerb bereits mehr als sechs Millionen Euro eingenommen und dürfen weiter vom Pokalerfolg träumen. Robin Hack hatte die Gäste zunächst in der 8. Minute in Führung gebracht. Der nächste Gegner steht bereits fest: Im Duell mit Zweitligist 1. FC Kaiserslautern geht es am 2. April (20.45 Uhr) um das Endspielticket in Berlin.