16. Spieltag Nächster Rückschlag für den BVB: Remis gegen Mainz

Das sechste Pflichtspiel ohne Sieg in Serie dürfte die Kritik an Terzic verstärken. Medienberichte über einen angeblichen „Spieleraufstand“ gegen den Trainer hatten bereits vor der Partie für zusätzliche Brisanz gesorgt. Die erneute Qualifikation des Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga für die Champions League gerät mehr und mehr in Gefahr.