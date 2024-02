Bundesliga Nagelsmann & Co.: Bayern-Trainer mussten vorzeitig gehen

„Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und, wer weiß, was dann passiert wäre?“, wirft Ehrenpräsident Uli Hoeneß wenig später eine Trennungsthese auf.