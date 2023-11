Nationalmannschaft Nagelsmann vermeidet die „Big Five“: Lostöpfe werden konkret

Ziemlich sicher ist, dass auch England bei der letzten Partie am Dienstag in Nordmazedonien die Zugehörigkeit zum besten Topf klarmacht. Fest steht dann damit: Deutschland trifft in der EM-Gruppenphase auf keinen dieser Gegner, die alle zum Favoritenkreis auf den Turniersieg gehören. Deutschland ist als Gastgeber als Kopf der Gruppe A auf der Position 1 gesetzt und bestreitet seine ersten drei Partien am 14. Juni beim Eröffnungsspiel in München, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt.