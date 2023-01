FC Bayern München : Nagelsmann zur Müller-Frage: „Er ist intelligent genug“

München „Müller spielt immer“. Die alte Maxime von Louis van Gaal muss nicht mehr gelten. Ob der Führungsspieler gegen Leipzig startet, lässt Trainer Nagelsmann offen. Der letzte Liga-Einsatz ist lange her.

Nachdem der Leader des FC Bayern München erkrankt und mit Blessuren ungewöhnlich viele Spiele der bisherigen Hinrunde verpasst hatte, will er nach der Winterpause wieder ein gesetzter Spieler in der Startelf sein. Doch ob das glückt? Der alte Spruch von Louis van Gaal, „Müller spielt immer“, muss beim FC Bayern mehr als ein Jahrzehnt später nicht mehr gelten.

„Thomas ist ein extrem wichtiger und bedeutender Spieler für mich, wir sind sehr viel im Austausch. Er ist intelligent genug, zu sehen, dass Choupo-Moting es sehr gut gemacht hat und eine gute Quote hatte. Aber er ist auch intelligent genug, zu wissen, dass er auf verschiedensten Positionen Weltklasse ist“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Wiederbeginn für sein Starensemble am Abend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) bei RB Leipzig. „Er ist nicht beschränkt auf eine Position und wird weiterhin eine tragende Rolle für den FC Bayern haben. Wir haben sehr viele Spiele und brauchen alle Spieler in Topverfassung.“