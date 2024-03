Nationalmannschaft Nagelsmanns Torwart-Lösung: Neuer geht wieder voran

Und Nagelsmann konnte diese Personalie mit der Gewissheit angehen, dass er auf der Torhüter-Position kein Problem hat. Oder doch? Der Bundestrainer muss schließlich einen Weltklasse-Schlussmann brüskieren - und das vor den Testspielen in Lyon gegen Frankreich sowie dem zweiten Klassiker am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen die Niederlande. „Wir haben Top-Torhüter auf dieser Position“, sagte Abwehrchef Antonio Rüdiger nach dem Training am Mittwoch. Wen er lieber hinter sich hätte, dazu schwieg der Profi von Real Madrid.