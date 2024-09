Nationalelf nach 2:2 in den Niederlanden Der nächste Entwicklungsschritt

Als in diesem kleinen kinoähnlichen Saal, in dem in der Johan-Cruyff-Arena zu Amsterdam die Pressekonferenzen stattfinden, Ronald Koeman vorn auf dem Podest Platz nahm, schnappten sich viele deutsche Journalisten rasch einen dieser handlichen Sprachübersetzer. Die klangvolle Stimme des Simultandolmetschers verriet sodann, was der niederländische Trainer da an Eindrücken und Erkenntnissen über die vorangegangene Partie zusammentrug. Da liegt schon auch immer ein Knistern in der Luft, denn Ronald Koeman galt nicht nur als gefürchteter Spieler (auch wegen seines Mordshammers), sondern war auch berüchtigt als Trikottauschpartner, na ja, zumindest wischte er sich 1988 nach dem gewonnenen EM-Halbfinale gegen Deutschland mal mit Olaf Thons Shirt den Hintern ab. Auch heute als Trainer der holländischen Nationalelf eilt ihm der Ruf voraus, mit seinen schonungslosen Einlassungen auch mal dem einen oder anderen auf den Fußballschuh zu treten.