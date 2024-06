Holpriger Sieg Deutschland gewinnt 2:1 im letzten Testspiel gegen Griechenland

In den schrill-pinken Auswärtstrikots traten die Deutschen bei ihrer Generalprobe auf, doch waren es die Gäste, die zunächst Farbe ins Spiel brachten. Nach einem irritierenden Fehlpass von Florian Wirtz im Mittelfeld stellte sich Abwehrchef Rüdiger etwas ungeschickt an im Zweikampf, Giorgos Masouras legte den Ball quer in den Strafraum, doch gegen den völlig frei vor ihm am Elfmeterpunkt auftauchenden Düsseldorfer Christos Tzolis zeigte Manuel Neuer, dass ihn die Debatte um seinen Nummer-1-Status zunächst nicht beeindruckt. Gleich zweimal parierte der Münchner in Weltklassemanier (6.).