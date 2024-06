Deutschland im EM-Viertelfinale Ein Auftritt, der Mut macht

Allan Simonsen. Der großartige Morten Olsen, natürlich. Sören Lerby. Ach, Brian Laudrup. Und, keinesfalls zu vergessen: Preben Elkjaer Larsen. Der hatte auf den Vorwurf seines Trainers Hennes Weisweiler, er sei um ein Uhr nachts mit einer Flasche Whiskey in einer Disco gesichtet worden, einmal wahrheitsgemäß geantwortet. „Alles Lüge! Es war vier Uhr morgens, und ich hatte in jeder Hand eine Flasche.“ Es fällt schwer, die Dänen nicht zu mögen, und einige von ihnen haben ja auch schon die Bundesliga nachhaltig bereichert. Zwar ist auszuschließen, dass nun einer aus dem skandinavischen Ländle einen festen Platz im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund einnehmen wird. Doch würde sich die Fußspitze oder die Fingerspitzen von Joachim Andersen bestens dazu eignen, unter all den Exponaten der deutschen Fußballgeschichte die Erinnerung an besondere Momente hochzuhalten.