Stuttgarter DFB-Entdeckung Mittelstädt ist Hoffnungsträger für die EM

Wer schon einmal im Halbdunkel den richtigen Parkplatz gesucht hat an der von viel Wald umgebenen Arena in Frankfurt am Main, dem früheren, ja, Waldstadion, der erkennt schnell die labyrinthischen Tücken dieses Unterfangens. Beim Verpassen der Einfahrt von P9 wird einem rasch bewusst, dass damit beinahe zwangsläufig der Rückversand über die A3 Richtung Bonn einhergeht. Nahe dieses Straßen- und Autobahngewirrs im Stadtteil Sachsenhausen hat Julian Nagelsmann am Dienstagabend nun endgültig den etwas verworrenen Eindruck seiner Mannschaft aufgelöst. Völlig (los)gelöst war auch die Stimmung beim Bundestrainer, der in den zehn Tagen der Zusammenkunft mit den Nationalspielern immer wieder einen erhöhten Spaßfaktor eingefordert und erhalten hatte.