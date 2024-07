Nach Kroos-Abschied Nagelsmann will DFB-Team verjüngen

Diese finale Minute, die 124., beinhaltete alle Zutaten, die sie in den Rang eines historischen Ereignisses hätte heben können. Wahrscheinlich hätten glühende Anhänger des synthiedurchtränkten Pops der 80er am liebsten die Gelegenheit ergriffen, das Haupt hämmernd, „Final Countdown“ von „Europe“ über den Plattenteller zu jagen. Als die letzten Sekunden liefen dieses brodelnden Spiels, ahnten die Zuschauer am Schauplatz Stuttgart und in der weiten Welt, dass es die letzten sein würden für die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier, das so viel Freude übers Land brachte. Die Hoffnungen lagen nun auf jemandem, für den es gleichzeitig die letzte Ballberührung seiner Karriere bedeuten könnte, in dieser letzten Aktion. Toni Kroos hätte mit seinem Halbfeldfreistoß eine weitere Wendung produzieren können in der aufwühlenden Auseinandersetzung mit den Spaniern, jener Spieler, dem schon längst ein Platz reserviert ist im Fußball-Göttertempel.