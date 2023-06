Verunsicherung beim DFB-Team nach dem 3:3 gegen die Ukraine Zwischen Experiment und Realität

Es war ja nicht so, dass Hansi Flick vor dem obersten Fußball-Weltgericht angeklagt und zur wahrheitsgemäßen Aussage verpflichtet war. Er wurde auch nicht genötigt, eine Antwort in Richtung Vergangenheit zu geben. Aber auch ihm war die desillusionierende Stimmung in einer Mischung aus Unwohlsein und Unverständnis auf den Rängen in Bremen nicht entgangen, hinter der sich mittelschwere Zweifel verbargen, ob das was werden könnte im nächsten Sommer bei der Heim-EM.