Kommentar zum DFB-Team : Testballon mit Wert

Die WM in Katar rückt näher – Bundestrainer Hansi Flick will die Zeit nutzen, ein geeignetes Team zu formen. Foto: dpa/Christian Charisius

Meinung München Die deutsche Nationalmannschaft hat erneut einen Sieg gegen einen sogenannten Großen des Weltfußballs verpasst. Dennoch gibt es nach dem zweiten Remis in der Nations League genügend Hinweise, die aufzeigen, dass das was werden kann mit der WM in Katar, meint unser Autor.