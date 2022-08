Vize-Europameisterin : Nationalspielerin Popp für Grundgehälter im Frauenfußball

Hamburg Vize-Europameisterin Alexandra Popp sieht die Weichen gestellt für eine größere Anerkennung des Frauenfußballs in Deutschland.

„Wir haben den Grundstein mit einem sehr guten EM-Turnier in England gelegt“, sagte die Spielerin des VfL Wolfsburg bei der Verleihung des „Sport Bild“-Award in Hamburg. „Noch sind die Verhältnisse längst nicht soweit wie bei den Männern“, meinte sie und äußerte eine Hoffnung: „Im besten Fall werden für uns Grundgehälter in der 1. und 2. Liga eingeführt.“