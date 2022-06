Fußball-Nationalmannschaft : DFB-Männer treten gegen England in EM-Trikots der Frauen an

DFB-Männer treten gegen England in EM-Trikots der Frauen an

In der Nations-League-Begegnung gegen England tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den EM-Trikots der Frauen an. Foto: dpa/Daniel Löb

München/Frankfurt/Main Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft läuft im Nations-League-Spiel gegen England in den EM-Trikots der deutschen Fußballerinnen auf. Der Grund dafür: Werbung.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in den Vorrundenspielen bei der EM vom 6. bis 31. Juli in England auf Dänemark, Spanien und Finnland. Die Männer-Mannschaft von Hansi Flick tritt an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen den EM-Zweiten England an. Annette Seitz, Sprecherin der DFB-Frauen, sprach von einem „Doppelpass“: „Das ist ein kleiner Gruß von unserem Männerteam an uns alle, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass es ein Fußball ist.“