Bundesliga : Neue Corona-Fälle bei den Bayern: Sané und Upamecano positiv

München Die Corona-Sorgen beim FC Bayern München werden kurz vor dem Bundesliga-Rückrundenstart immer größer. Nun wurden auch Leroy Sané und Dayot Upamecano positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Bundesligist vermeldete.

„Beiden Spielern geht es gut, sie befinden sich in häuslicher Isolation“, teilten die Münchner mit. Damit sind nun acht Corona-Fälle in den Reihen der Münchner Profis bekannt. Entwarnung gab es hingegen bei Verteidiger Josip Stanisic, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Bei allen drei Akteuren war die Diagnose am Vortag nicht abgeschlossen - sie mussten zum Nachtest.