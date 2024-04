Nationalteam Neue DFB-Kapitänin Gwinn will sich nicht wegducken

Neben Popp fehlt gegen das Austria-Team auch Abwehrchefin Marina Hegering (beide VfL Wolfsburg). Bei Torjägerin Popp, die am Samstag ihren 33. Geburtstag feiert, ist unklar, ob sie ihre DFB-Karriere über die Olympischen Spielen in Paris hinaus bis zur EM 2025 in der Schweiz fortsetzt. Hrubesch hatte kürzlich zur Frage, wer in Linz die Binde am Arm trägt, gesagt: „Normalerweise habe ich es immer so gehalten, dass ich den Kapitän bestimmt habe. Ich werde mit den Mädels reden und dann entscheiden, wer in den Spielen als Kapitänin aufläuft.“