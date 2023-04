Kongress in Lissabon Neuendorf und Watzke in Top-Gremien des Fußballs gewählt

Kurz vor seiner Wiederwahl als Kontinentalverbandschef per Akklamation schwor Ceferin alle europäischen Vertreter im Centro de Congressos für den Kampf gegen einen gemeinsamen Widersacher ein. „In wenigen Monaten hat sich die Super League in einen Charakter aus Rotkäppchen verwandelt: einen Wolf getarnt als Großmutter, bereit, dich aufzufressen“, sagte der 55-Jährige in der Halle am Fuße der ikonischen Brücke des 25. April. „Aber niemand lässt sich täuschen.“