Bierhoff-Nachfolge beim DFB : Neuendorf verkündet DFB-Plan - Bernstein: Hertha ohne Chance

Frankfurt/Main Jetzt spricht der DFB-Präsident. Bei einer Pressekonferenz will Bernd Neuendorf über das WM-Scheitern reden. Was plant er für das Bierhoff-Erbe? Aus der Liga kommen weiter viele Vorschläge.

Bobic gilt neben Ex-Weltmeister Per Mertesacker als ein Kandidat für die Nachfolge von Bierhoff als Geschäftsführer oder Sportdirektor für die Fußball-Nationalmannschaft. Bobic selbst hatte am Freitag alle Möglichkeiten für einen Wechsel offen gelassen.

Neuendorf äußert sich auf einer Pressekonferenz

Am Dienstag (12.00 Uhr) wird sich Neuendorf elf Tage nach der Rückkehr aus Katar erstmals öffentlich zum WM-Debakel äußern. Mit einer Entscheidung, wer den bei den letzten drei Turnieren glücklosen Bierhoff als DFB-Direktor beerben soll, ist bei der Pressekonferenz im Frankfurter Verbandscampus aber noch nicht zu rechnen.

Kohler bringt sich erneut ins Gespräch

Bei einem Weltmeister-Kollegen von 1990 ist das anders. Jürgen Kohler erneuerte sein Hilfsangebot. „Es geht am Ende um unseren Fußball. Ich bin ein Kind der Bundesliga und habe viel erlebt. Und ich glaube, dass ich zu dem Thema das eine oder andere sagen könnte, wenn es gewollt ist“, sagte Kohler in einem Interview von „ran“. Tags zuvor hatte er in der Sendung „Doppelpass“ bei Sport 1 erklärt, er könnte sich nach dem Rücktritt von Bierhoff einen Job beim DFB vorstellen.