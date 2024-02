Champions League Neuer beschwört Bayern-Teamgeist nach 0:1 in Rom

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sagte in seiner Bankettrede: „Die Römer haben uns in der zweiten Halbzeit den Schneid abgekauft. Da gibt es auch nichts schönzureden, das haben wir uns anders vorgestellt.“ Er richtete im Teamhotel in Rom den Blick nach vorne auf das Rückspiel am 5. März und erinnerte dabei an die Haltung der früheren Bayern-Bosse.