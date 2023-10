Rückkehr nach Beinbruch Neuer „happy wie selten“ nach „skurrilem“ 8:0-Comeback

Der 28. Oktober 2023 wird aber nicht nur wegen Neuers Rückkehr in Erinnerung bleiben. Es war ja nicht nur für den Bayern-Kapitän „skurril“, was sich in der Allianz Arena abspielte. Drei Roten Karten in der ersten Hälfte für Joshua Kimmich sowie Darmstadts Verteidiger Klaus Gjasula und Matej Maglica waren ein Novum in 60 Jahren Bundesliga. Und die acht Treffer der Münchner Offensiv-Asse Kane (3), Leroy Sané (2), Jamal Musiala (2) und dem erneut nur eingewechselten Thomas Müller betitelte Sportdirektor Christoph Freund als „Feuerwerk“.