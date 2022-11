Bundesliga : Neuer-Rückeher womöglich in Berlin: „Entwicklung ist gut“

Neuer-Rückeher womöglich in Berlin: „Entwicklung ist gut“

München Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer steht beim FC Bayern München vor der Rückkehr ins Tor.

„Ihm geht es gut. Die Entwicklung der letzten Wochen ist gut. Es kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft. Das müssen wir von Tag zu Tag sehen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:0 gegen Inter Mailand in der Champions League bei Amazon Prime Video.