Bundesliga Neues Heim-Trikot von Borussia Dortmund vorgestellt

Der Signal-Iduna-Park auf dem Trikot ist einer Struktur designt, die an Kohle erinnern soll „und so an die Wurzeln des Ruhrgebiets“, sagte der 44 Jahre alte Mediengestalter in einem vom Club veröffentlichten Video. Das Shirt soll voraussichtlich nach Ende der Bundesligasaison erhältlich sein. Dies teilte der Club am Mittwoch mit.