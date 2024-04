Frauen-WM 2027 Nur noch zwei Bewerber: DFB ringt mit Brasilien

Die Entscheidung fällt auf dem Kongress des Weltverbands FIFA am 17. Mai in Bangkok/Thailand. Gespielt werden soll auf deutscher Seite in Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf und Köln. Die Entscheidung aus den USA und Mexiko ändere nichts am Fokus auf die Vollversammlung, teilte der DFB mit. Das Organisationsteam habe „in den vergangenen zwei Jahren intensiv an der Gestaltung und Planung der Bewerbung gearbeitet, von der wir glauben, dass sie die Basis für eine FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 von einzigartiger Qualität und Wirkung sein wird“.