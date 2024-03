Nationalmannschaft „Nur so ein Ei“: Nagelsmann empfängt seinen Neulings-Sixpack

Nagelsmann selbst geht am Montag erstmal zur Schule. In Mainz absolviert er gemeinsam mit Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig einen PR-Termin für die Verbandsinitiative „DFB macht Schule“. Pädagogisch ist der Bundestrainer danach gefordert, wenn er jedem einzelnen seiner Turnier-Kandidaten die individuelle EM-Rolle erklären will. „Wir hoffen, dass wir nach den beiden Spielen sagen, okay, die passen gut zusammen und jeder hat ein gutes Verständnis von seiner Rolle, versteht, um was es geht, was er erfüllen soll, welchen Baustein er im Kader innehat“, sagte Nagelsmann.