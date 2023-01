18. Spieltag : Onisiwo überragt in neuer Rolle beim FSV: Mainz jubelt

Mainz Karim Onisiwo dreht auf. Gegen den VfL Bochum erzielt der 30-Jährige für den FSV Mainz 05 drei Tore. Im Pokal kommt nun der größtmögliche Gegner nach Rheinhessen. Die Gäste enttäuschen.

Schwieriger Gegner wartet

Gegen Bochum profitierte der Matchwinner besonders auch von Neuzugang Ludovic Ajorque. Der 1,97 Meter große Sturmpartner machte die Bälle fest und verteilte sie geschickt, sodass Onisiwo in nun anderer Rolle in die Schnittstellen sprinten konnte. „Ich fühle mich wohl, wenn ich mich in den Räumen als Freigeist frei bewegen kann und nicht so statisch spiele. Ich hoffe, dass es so weitergeht“, sagte der Österreicher.