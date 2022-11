Bundesliga : „Passable Hinrunde“: Mainz mit gutem Gefühl in die WM-Pause

Mainz Das Ziel von 20 Punkten hat Mainz 05 nicht erreicht, aber eine Serie von drei Pleiten beendet. Der Tabellen-Zehnte ist aber nur fünf Punkte von der Abstiegszone entfernt.

„Die Gefühlslage ist gut“, meinte 05-Sportdirektor Martin Schmidt nach der Punkteteilung mit dem Champions-League-Club. „Nach drei Niederlagen in Folge wollte niemand mit einer vierten Niederlage in die Winterpause gehen“, sagte er. „Deswegen ist das 1:1 sicher ein gerechtes Unentschieden, obwohl wir in der ersten Stunde, auch von den Chancen her, die bessere Mannschaft waren und auf 2:0 hätten stellen können.“