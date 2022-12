Bundesliga : Passt ins Profil: Wohlgemuth wird neuer VfB-Sportdirektor

Stuttgart Wenige Tage nach dem Aus von Sven Mislintat hat der VfB Stuttgart einen neuen Sportdirektor präsentiert. Fabian Wohlgemuth kommt vom SC Paderborn. Auf den neuen Mann wartet direkt eine große Aufgabe.

Die erste von zwei großen Personalentscheidungen beim VfB Stuttgart ist gefallen. Die Trainerfrage bleibt zwar vorerst noch unbeantwortet, in Fabian Wohlgemuth hat der Fußball-Bundesligist aber einen neuen Sportdirektor gefunden.

Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle hatte zuletzt immer wieder betont, sich bei der Entscheidung nicht hetzen lassen zu wollen. Eine schnelle Lösung deutete sich aber schon am Freitag an, nachdem SCP-Präsident Thomas Sagel einen Anruf aus Stuttgart bestätigt hatte. Im Raum steht nach „Kicker“-Informationen eine Ablöse von rund 600.000 Euro.

„Fabian Wohlgemuth passt perfekt in unser Profil“

„Mit der Neubesetzung auf der Position des Sportdirektors wollen wir sowohl einen neuen Impuls als auch ein Zeichen für Kontinuität auf unserem Weg setzen“, sagte Wehrle. „Fabian Wohlgemuth passt perfekt in unser Profil. Er hat bewiesen, dass er auch mit überschaubaren Mitteln einen werthaltigen Kader zusammenstellen kann, der offensiven, leidenschaftlichen Fußball spielt.“

Zudem schätzt Wehrle an Wohlgemuth, dass dieser Erfahrung im Nachwuchsbereich vorweisen kann. Denn der gebürtige Berliner arbeitete als Jugend-Scout beim Hamburger SV, leitete später die Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg, ehe er zu Holstein Kiel wechselte. In Paderborn formte er gemeinsam mit den Trainern Steffen Baumgart und Lukas Kwasniok eine Mannschaft, die inzwischen wieder zu den Aufstiegskandidaten in der 2. Bundesliga gehört.