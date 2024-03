Nationalmannschaft Pavlovic-Ausfall ohne Konsequenzen für DFB-Zukunft

Der 19-Jährige hätte sich auch bei Einsätzen für die DFB-Auswahl in den EM-Tests in Frankreich am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon und am folgenden Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen die Niederlande nach den FIFA-Statuten noch nicht für eine Nation fest gespielt. Ein Verbandswechsel nach Serbien wäre weiterhin möglich. Erst mit einem EM-Einsatz würde sich Pavlovic auf eine Fußball-Nation festlegen.