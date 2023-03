Argentinier hört auf : Pékerman räumt Posten als Nationaltrainer von Venezuela

Caracas Der Argentinier José Pékerman (73) hat seinen Posten als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Venezuela geräumt.

„Für die FVF ist es grundlegend, dass alle, die unser Arbeitsteam bilden, die höchsten Standards bei Engagement und Verbindlichkeit teilen“, hieß es in der Mitteilung des Verbandes am Mittwoch. Außer der offiziellen Begründung kursieren verschiedene Versionen über den Grund des Abschieds von Pékerman in Venezuela.