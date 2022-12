Fußball-Legende : Pelé erholt sich von Atemwegsinfektion

São Paulo Der brasilianischen Fußball-Legende Pelé geht es nach einer Atemwegserkrankung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion etwas besser. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf das Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo.

Pelés Vitalzeichen seien stabil, er sei bei Bewusstsein, und es habe keine neuen Komplikationen gegeben. Der 82-Jährige befindet sich seit mehreren Tagen im Krankenhaus in São Paulo. Laut Medienberichten schlägt die Chemotherapie bei Pelé nicht mehr an, nachdem ihm im vergangenen Jahr ein Tumor am Darm entfernt worden war. Seine Familie hatte Berichte über einen angeblich baldigen drohenden Tod indes zurückgewiesen.

In einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Pelés hieß es, dass er stark und voller Hoffnung sei. Ein Foto zeigte ihn während der WM 1958 in Schweden. Brasiliens Achtelfinal-Partie gegen Südkorea wollte Pelé, der 92 Länderspiele bestritt und drei WM-Titel gewann, aus dem Hospital verfolgen und die Spieler anfeuern. Brasilianische Nationalspieler, Fans bei der WM in Katar und Anhänger in der Heimat dachten bei dem brasilianischen 4:1-Sieg an den „König des Fußballs“ und schickten mit Bannern und Schildern gute Wünsche.