Brasilianische Fußball-Legende : Pelé wieder im Krankenhaus - Tochter gibt Entwarnung

Bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel für Brasilien: Pelé. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

São Paulo Pelé liegt wieder im Krankenhaus. Brasilien sorgt sich um die Fußball-Legende. Doch seine Töchter geben Entwarnung und stellen die Medien an den Pranger.

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé (82) ist erneut ins Krankenhaus gebracht worden. „Keine Überraschungen oder Notfälle“, schrieb seine Tochter Kely do Nascimiento auf Instagram.

In der Klinik werde die Medikation ihres Vaters neu eingestellt. In einem ebenfalls auf Instagram veröffentlichten Video sagte seine andere Tochter Flávia Arantes do Nascimento : „Es gibt einige Verwirrung, weil mein Vater ins Hospital Albert Einstein gegangen ist, um sich testen zu lassen. Ich entschuldige mich für diese bösen Medien, die ständig Tatsachen vorwegnehmen und schaffen, die es nicht gibt und von denen wir nicht einmal wissen.“

Pelé habe sich wie immer Tests unterzogen, „um die Entwicklung des Krebses zu verfolgen, den er hat“, sagte Flávia und meinte: „Behalten wir diese Weltmeisterschaftsenergie bei, die er liebt und die er braucht. Vielen Dank für die Zuneigung, für die Sorge. Mehr Vernunft und weniger Emotionen.“

Krankenhaus gibt Entwarnung

Auch das Krankenhaus gab Entwarnung: „Nach der ärztlichen Untersuchung wurde der Patient in ein gewöhnliches Krankenzimmer gebracht, ohne dass eine Einweisung in eine Halbintensiv- oder Intensivstation erforderlich war“, hieß es in einer Mitteilung des Hospitals Albert Einstein, aus der mehrere lokale Medien zitierten. Der ehemalige Spieler habe „die volle Kontrolle über seine Vitalfunktionen und ist in einem stabilen klinischen Zustand“.

Der Sportsender ESPN Brasil hatte berichtete, Pelé habe Schwellungen am ganzen Körper. Die Ärzte im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo seien besorgt, dass die Chemotherapie nicht mehr auf die Tumore in verschiedenen Organen des Körpers des 82-Jährigen ansprechen könnte.

Im September vergangenen Jahres war Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation wurde Pelé zunächst auf der Intensivstation behandelt. Rund einen Monat musste er nach dem Eingriff insgesamt im Krankenhaus bleiben. Danach war Pelé immer mal wieder zur Chemotherapie im Krankenhaus.

Pelés Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel (1958, 1962, 1970).

