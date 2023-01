Nationalmannschaft : Peters vermisst „charismatischen Leader“ beim DFB

Frankfurt/Main Bernhard Peters war früher selbst Mitglied eines Kompetenzteams beim Deutschen Fußball-Bund. Nun bewertet der Experte die Entwicklung beim Verband kritisch.

Der Deutsche Fußball-Bund wolle mit der Personalie Zeit gewinnen, sagte Peters im Deutschlandfunk und mahnte dringend benötigte Veränderungen an. „So ein Riesenverband braucht einen hochkompetenten, charismatischen Leader, der in der Sportkompetenz Fußball als Geschäftsführer der ausgegliederten AG des DFB die Strukturen in der Trainerausbildung, Leistungsnachwuchssport, im Kinderbereich schärfen kann“, sagte der 62-Jährige.

„Gerade im Jugendbereich muss intensiver, härter, effizienter trainiert werden. Da muss mehr gefordert werden und weniger verwöhnt werden“, forderte Peters. Außerdem dürfe man nicht alle Spieler über „einen Kamm scheren“, sondern müsse sie individuell in ihren Positionen in all ihren Entwicklungsfaktoren bis in die Weltklasse helfen: „Das fehlt total.“