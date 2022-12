Nationalmannschaft : Petersen über Fans-Entfremdung: „Diese WM war es krass“

Freiburg Die Bindung zwischen dem Fußball-Nationalteam und den Fans hat nachgelassen. Das ist auch Nils Petersen aufgefallen. Der Stürmer hofft, dass irgendwann wieder mehr Fans „Tränen in den Augen“ haben.

Er sei selbst gespannt, wie sich das in den kommenden Jahren auch mit Blick auf die Heim-EM 2024 entwickeln werde. „Ich mache mir aber keine Sorgen, dass man wieder einen Zyklus hinter sich lässt. Es hat diesmal auch damit zu tun, dass uns der Zeitpunkt der WM nicht so angesprochen hat“, sagte Petersen.

Er habe wahrgenommen, dass sich die Menschen während der WM in Katar, bei der die deutsche Mannschaft in der Vorrunde scheiterte, anders als bei anderen Turnieren verhalten haben. „Diese WM war es krass. In den letzten Jahren habe ich viele Fans mit Deutschland-Fahnen, mit Trikots auf der Straße und im Jugendtraining gesehen. Dieses Jahr war es wenig. Es kam wirklich nicht rüber, dass man sich wahnsinnig darauf gefreut hat“, sagte Petersen: „Ich habe es bei mir selbst gemerkt bei so viel Fußball, wie momentan angeboten wird. Selbst ich habe wahrscheinlich so wenige WM-Spiele wie noch nie geschaut.“