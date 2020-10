Coronavirus-Pandemie : Philipp Lahm: Nationalmannschaft muss als Vorbild vorangehen

Frankfurt/Main Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm wünscht sich, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den momentan schweren Zeiten als Vorbild vorangeht.

Die deutsche National-Mannschaft bestreitet am 7. Oktober in Köln ein Testspiel gegen die Türkei. Danach stehen die Spiele der Nations League am 10. Oktober in Kiew gegen die Ukraine und am 13. Oktober erneut in Köln gegen die Schweiz an - es ist der zweite Länderspiel-Block während der Coronavirus-Pandemie. „Ich finde schon, dass man gemerkt hat, dass sich die Leute auf die Länderspiele freuen. Fußball ist in unserer Gesellschaft ein wichtiges Gut. Es ist wichtig, dass er weiterläuft. Er gibt uns Normalität“, sagte Lahm.