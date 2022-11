Abschied unter Tränen : Piqué gewinnt im letzten Spiel mit Barcelona

Barcelona Zum Abschied von Vereinsikone Gerard Piqué hat der FC Barcelona zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Dank Treffern von Ousmane Dembele (48.

Minute) und Frenkie de Jong (62.) gewannen die Katalanen am Samstag gegen UD Almeria mit 2:0 (0:0). Mit einem Sieg am Montag bei Rayo Vallecano kann Champions-League-Sieger Real Madrid wieder auf Platz eins zurückkehren.

Im Mittelpunkt der Partie stand jedoch Piqué. Der Ausnahmeverteidiger absolvierte sein letztes Karrierespiel und lief zum Ausstand als Kapitän auf. Der 35-Jährige wurde dann in der 84. Minute ausgewechselt. Unter dem Beifall der Zuschauer, die sich dazu von ihren Plätzen erhoben, ging der ehemalige Welt- und Europameister mit den Tränen in den Augen vom Platz und umarmte dabei seine Teamkollegen.

Piqué hatte am vergangenen Donnerstag überraschend bekanntgegeben, dass die Partie gegen Almeria die letzte seiner Karriere sein würde. „Ich habe immer gesagt, dass es kein anderes Team nach Barça geben wird. Und so wird es sein“, sagte der Innenverteidiger. „Ich werde ein normaler Fan sein. Ich werde das Team unterstützen. Ich werde die Liebe für Barça an meine Kinder weitergeben. So wie es meine Eltern mit mir gemacht haben.“