Nationalmannschaft Planung der Heim-EM auf dem „Silbertablett“

Die EM kommt schneller, als manchem bewusst ist. Viele Stellschrauben gibt es nicht mehr. In diesem Jahr stehen vor der EM-Gruppenauslosung am 2. Dezember in Hamburg nur noch die Tests gegen die Türkei (18. November) in Berlin und gegen Österreich (21. November) in Wien an. Im EM-Jahr werden in der zweiten März-Hälfte zwei weitere Testspiele bestritten. Orte und Gegner sind noch nicht bekannt. Traditionell geht es in dieser Planungsphase gegen sportliche Schwergewichte, zum Beispiel vom Kaliber Holland oder Frankreich.