24. Spieltag : Platzverweis der „Knackpunkt“: Hoffenheims rasanter Absturz

Freiburg Wegen einer Unsportlichkeit fliegt Hoffenheims Kabak vom Platz und leitet damit die nächste Niederlage der TSG ein. Das neue Schlusslicht und Trainer Matarazzo stehen immer mehr unter Druck.

Matarazzo in allen fünf Spielen punktlos

Mutzuspruch von Trainer Streich

Hoffenheim muss „kühlen Kopf bewahren“

Die mitgereisten Fans unter den 33.500 Zuschauern in Freiburg erkannten den Aufwand an. Doch die aufmunternden Gesänge änderten nichts am Stimmungsbild. Mit gesenkten Köpfen stapften die Spieler in die Kabine. Kabak, der den Ball weggeworfen hatte, hatte anders als seine Mitspieler seine Fußballschuhe längst ausgezogen und trottete mit Badeschlappen an den Füßen durch die Katakomben.