2. Liga Podolski schließt Rückkehr zum FC vorerst aus

Nach dem Kölner Abstieg in die 2. Liga wird rund um das Geißbockheim über die Konsequenzen spekuliert. Trainer Timo Schultz wird den Club nach dem Ende seines Vertrages Ende Juni verlassen. „Klar haben wahrscheinlich auch andere Fehler gemacht. Aber das müssen sie selbst analysieren und dann ihre Entscheidungen treffen“, sagte Podolski. Klar sei: „Konsequenzen müssen her. Es reicht nicht, einfach zu sagen: Wir haben alles analysiert und kommen zu dem Punkt, dass eigentlich alles gut ist und wir nichts falsch gemacht haben. So blauäugig wird man nicht sein“, sagte Podolski.