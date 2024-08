DFB-Pokal Pokal: Bundesligisten nahe dran an Blamagen

Auch in Halle patzte der Profi-Torwart: Nikola Vasilj bekam den Ball nicht weg, Cyrill Akono gewann den Zweikampf und traf zur Führung (11.). Johannes Eggestein (48.) gelang zwar in der zweiten Halbzeit der Ausgleich, doch Marius Hauptmann (62.) brachte Halle wieder in Führung. St. Pauli stand kurz vor dem Aus in der regulären Spielzeit, doch Adam Dzwigala (90.+4) rettete den Bundesligisten in die Verlängerung, in der Lars Ritzka (110.) den Favoriten jubeln ließ.