DFB-Pokal Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken wegen Regens abgesetzt

Als beide Delegationen rund zwei Stunden vor der vorgesehenen Anstoß-Zeit ins Stadion kamen, war die Überraschung bei ihnen groß. Es hatte zwar den ganzen Tag über geregnet im Saarland, dass der Platz dermaßen in Mitleidenschaft gezogen war, hatten die meisten aber nicht erwartet. So begann am Spielfeldrand schnell das rege Treiben, es gab viele Diskussionen. 70 Minuten vor der geplanten Anstoßzeit wurden noch offizielle Aufstellungen veröffentlicht. „Wir müssen abwarten, was passiert“, sagte Mönchengladbachs Sportdirektor Nils Schmadtke der Deutschen Presse-Agentur und ergänzte lachend: „Die Gummistiefel haben wir auf jeden Fall nicht dabei.“